Защитник «Астаны» Шомко: буду рассказывать внукам, что когда-то забил «МЮ»
Защитник «Астаны» Дмитрий Шомко дал комментарий после победы в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:1). 29-летний футболист стал автором первого гола в ворота «красных дьяволов».
«Стадион был переполнен, и мы порадовали болельщиков последним матчем на «Астана Арене» в этом году. Не каждый сезон мы играем с такой великой командой. Здорово, что нам удалось победить.
Буду рассказывать внукам, что когда-то забил «Манчестер Юнайтед». На самом деле не имеет значения, кто забил. Главное, что мы выиграли. Хорошие эмоции», — приводит слова Шомко пресс-служба УЕФА.
«Манчестер Юнайтед», набрав 10 очков, возглавляет группу L Лиги Европы, «Астана» (3) занимает последнее, четвёртое место.
Сульшер: игроки «Манчестер Юнайтед» заслуживали победы в матче с «Астаной»
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