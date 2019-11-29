Защитник «Милана» Дуарте выбыл из строя на 3-4 месяца

Бразильский защитник «Милана» Леонардо Дуарте выбыл из строя из-за перелома пяточной кости, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Футболист успешно перенёс операцию и пропустит около трёх-четырёх месяцев. Таким образом, бразилец вернётся на поле не раньше марта 2020 года.

Дуарте перешёл в «Милан» летом 2019 года из «Фламенго». Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне 23-летний бразилец принял участие в пяти матчах итальянского национального чемпионата (четыре — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки.

«Милан», набрав 14 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А. В 14-м туре миланцы на выезде сыграют с «Пармой» (1 декабря).