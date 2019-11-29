«Севилья» обыграла «Карабах» в Лиге Европы, АПОЭЛ одолел «Дюделанж»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Севилья» принимала «Карабах». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Севильи» Бриан Хиль, отправивший мяч в ворота соперника на 61-й минуте. В концовке преимущество испанской команды увеличил форвард Мунас Даббур.
В другом матче 5-го тура «Дюделанж» принимал АПОЭЛ. Встреча состоялась в Дюделанже на стадионе «Йос Носбаум» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
В составе АПОЭЛа отличились защитник Гиоргос Меркис и хавбек Урош Матич, реализовавший пенальти.
Турнирная таблица группы A Лиги Европы
1. «Севилья» — 15 очков
2. АПОЭЛ — 7
3. «Карабах» — 4
4. «Дюделанж» — 3.
Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».
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