«Севилья» обыграла «Карабах» в Лиге Европы, АПОЭЛ одолел «Дюделанж»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Севилья» принимала «Карабах». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Севильи» Бриан Хиль, отправивший мяч в ворота соперника на 61-й минуте. В концовке преимущество испанской команды увеличил форвард Мунас Даббур.

В другом матче 5-го тура «Дюделанж» принимал АПОЭЛ. Встреча состоялась в Дюделанже на стадионе «Йос Носбаум» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В составе АПОЭЛа отличились защитник Гиоргос Меркис и хавбек Урош Матич, реализовавший пенальти.

Турнирная таблица группы A Лиги Европы

1. «Севилья» — 15 очков

2. АПОЭЛ — 7

3. «Карабах» — 4

4. «Дюделанж» — 3.

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