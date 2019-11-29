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«Севилья» обыграла «Карабах» в Лиге Европы, АПОЭЛ одолел «Дюделанж»

«Севилья» обыграла «Карабах» в Лиге Европы, АПОЭЛ одолел «Дюделанж»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Севилья» принимала «Карабах». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Севильи» Бриан Хиль, отправивший мяч в ворота соперника на 61-й минуте. В концовке преимущество испанской команды увеличил форвард Мунас Даббур.

В другом матче 5-го тура «Дюделанж» принимал АПОЭЛ. Встреча состоялась в Дюделанже на стадионе «Йос Носбаум» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В составе АПОЭЛа отличились защитник Гиоргос Меркис и хавбек Урош Матич, реализовавший пенальти.

Турнирная таблица группы A Лиги Европы

1. «Севилья» — 15 очков
2. АПОЭЛ — 7
3. «Карабах» — 4
4. «Дюделанж» — 3.

Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».

Лига Европы. Группа A. 5-й тур
28 ноября 2019, четверг. 23:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
2 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Хиль – 61'   2:0 Даббур – 90+2'
Лига Европы. Группа A. 5-й тур
28 ноября 2019, четверг. 23:00 МСК
Дюделанж
Дюделанж, Люксембург
Окончен
0 : 2
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
0:1 Матич – 12' (пен)   0:2 Меркис – 43'
Удаления: Синани – 90' / Вурос – 83'
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