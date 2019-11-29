«Арсенал» проиграл «Айнтрахту» в матче Лиги Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы в группе F лондонский «Арсенал» проиграл франкфуртскому «Айнтрахту» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Обслуживала матч французская бригада арбитров во главе с Рудди Букке. Ему ассистировали Гийом Дебар и Жюльен Паселли.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. Автором забитого мяча стал Пьер-Эмерик Обамеянг, которому ассистировал Букайо Сака. На 55-й минуте немецкий клуб восстановил равновесие, отличился Даити Камада с передачи Данни да Косты. На 64-й минуте Камада вывел «Айнтрахт» вперёд, оформив дубль.
В другом матче группы F «Виктория Гимарайнш» сыграла вничью со «Стандардом» со счётом 1:1.
«Арсенал», набрав 10 очков, лидирует в турнирной таблице. «Айнтрахт» (9) — на 2-м месте. Далее идут «Стандард» (7) и «Виктория Гимарайнш» (2).
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