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Киевское «Динамо» на 96-й минуте упустило ничью в матче с «Мальмё» в ЛЕ

Киевское «Динамо» на 96-й минуте упустило ничью в матче с «Мальмё» в ЛЕ
Футбол / Лига Европы 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Мальмё» принимал киевское «Динамо». Встреча прошла в Мальмё на стадионе «Сведбанк» и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Счёт открыл защитник «Мальмё» Расмус Бенгтссон на 2-й минуте. До перерыва «Динамо» вышло вперёд — отличились защитник Виталий Миколенко и хавбек Виктор Цыганков. В начале второго тайма по одному голу в ворота киевлян забили нападающий Маркус Розенберг и хавбек Эрдаль Ракип. Спустя восемь минут «Динамо» осталось в меньшинстве из-за удаления полузащитника Сергея Сидорчука. На 77-й минуте хавбек гостей Беньямин Вербич сравнял счёт. На 96-й минуте Розенберг забил победный мяч.

В другом матче 5-го тура «Лугано» принимал «Копенгаген». Встреча состоялась в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник «Копенгагена» Николай Томсен, отличившийся на 26-й минуте.

Турнирная таблица группы B Лиги Европы

1. «Копенгаген» — 9 очков
2. «Мальмё» — 8
3. «Динамо» — 6
4. «Лугано» — 2.

Лига Европы. Группа B. 5-й тур
28 ноября 2019, четверг. 23:00 МСК
Мальмё
Мальмё, Швеция
Окончен
4 : 3
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Бенгтссон – 2'   1:1 Миколенко – 18'   1:2 Цыганков – 39'   2:2 Розенберг – 48'   3:2 Ракип – 57'   3:3 Вербич – 77'   4:3 Розенберг – 90+6'
Удаления: нет / Сидорчук – 65'
Лига Европы. Группа B. 5-й тур
28 ноября 2019, четверг. 23:00 МСК
Лугано
Лугано, Швейцария
Окончен
0 : 1
Копенгаген
Копенгаген, Дания
0:1 Томсен – 26'
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