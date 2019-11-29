Киевское «Динамо» на 96-й минуте упустило ничью в матче с «Мальмё» в ЛЕ

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Мальмё» принимал киевское «Динамо». Встреча прошла в Мальмё на стадионе «Сведбанк» и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Счёт открыл защитник «Мальмё» Расмус Бенгтссон на 2-й минуте. До перерыва «Динамо» вышло вперёд — отличились защитник Виталий Миколенко и хавбек Виктор Цыганков. В начале второго тайма по одному голу в ворота киевлян забили нападающий Маркус Розенберг и хавбек Эрдаль Ракип. Спустя восемь минут «Динамо» осталось в меньшинстве из-за удаления полузащитника Сергея Сидорчука. На 77-й минуте хавбек гостей Беньямин Вербич сравнял счёт. На 96-й минуте Розенберг забил победный мяч.

В другом матче 5-го тура «Лугано» принимал «Копенгаген». Встреча состоялась в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник «Копенгагена» Николай Томсен, отличившийся на 26-й минуте.

Турнирная таблица группы B Лиги Европы

1. «Копенгаген» — 9 очков

2. «Мальмё» — 8

3. «Динамо» — 6

4. «Лугано» — 2.