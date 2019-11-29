«Селтик» обыграл «Ренн», «Лацио» обыграл ЧФР

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы в Е шотландский «Селтик» обыграл французский «Ренн» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Обслуживала матч норвежская бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом. Ему ассистировали Йон-Микаэль Кнутсен и Эйстейн Симон Иттерланд.



Счёт был открыт на 21-й минуте. Автором забитого мяча стал Льюис Морган, которому ассистировал Джеймс Форрест. В концовке первого тайма шотландский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Райан Кристи с передачи Скотта Брауна. На 74-й минуте счёт до крупного довёл Майкл Джонстон с паса Жюля Нтшана. В концовке разрыв в счёте сократил Адриен Эну.



В другом матче группы Е итальянский «Лацио» обыграл румынский ЧФР со счётом 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил Хоакин Корреа.



«Селтик», набрав 13 очков, гарантировал себе первое место и выход в плей-офф. ЧФР (9) — на 2-м месте. Далее идут «Лацио» (6) и «Ренн» (1).