«Спортинг» разгромил ПСВ в матче Лиги Европы, «Русенборг» уступил ЛАСКу

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спортинг» принимал ПСВ. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали нападающий Луис Феллипе, защитник Жереми Матьё и хавбек Бруну Фернандеш, оформивший дубль.

В другом матче 5-го тура «Русенборг» принимал ЛАСК. Встреча состоялась в Тронхейме на стадионе «Леркендал» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе ЛАСКа по одному мячу забили хавбеки Томас Гойгингер и Доминик Фризер. Автором единственного гола «Русенборга» стал форвард Бьёрн Йонсен.

Турнирная таблица группы D Лиги Европы

1. Спортинг — 12 очков

2. ЛАСК — 10

3. ПСВ — 7

4. «Русенборг» — 0.

Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».