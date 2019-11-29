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«Спортинг» разгромил ПСВ в матче Лиги Европы, «Русенборг» уступил ЛАСКу

«Спортинг» разгромил ПСВ в матче Лиги Европы, «Русенборг» уступил ЛАСКу
Футбол / Лига Европы 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спортинг» принимал ПСВ. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали нападающий Луис Феллипе, защитник Жереми Матьё и хавбек Бруну Фернандеш, оформивший дубль.

В другом матче 5-го тура «Русенборг» принимал ЛАСК. Встреча состоялась в Тронхейме на стадионе «Леркендал» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе ЛАСКа по одному мячу забили хавбеки Томас Гойгингер и Доминик Фризер. Автором единственного гола «Русенборга» стал форвард Бьёрн Йонсен.

Турнирная таблица группы D Лиги Европы

1. Спортинг — 12 очков
2. ЛАСК — 10
3. ПСВ — 7
4. «Русенборг» — 0.

Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».

Лига Европы. Группа D. 5-й тур
28 ноября 2019, четверг. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 0
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Феллипе – 9'   2:0 Фернандеш – 15'   3:0 Матьё – 42'   4:0 Фернандеш – 64' (пен)
Лига Европы. Группа D. 5-й тур
28 ноября 2019, четверг. 23:00 МСК
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
Окончен
1 : 2
ЛАСК
Линц, Австрия
0:1 Гойгингер – 20'   1:1 Йонсен – 45'   1:2 Фризер – 54'
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