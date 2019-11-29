«Спортинг» разгромил ПСВ в матче Лиги Европы, «Русенборг» уступил ЛАСКу
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спортинг» принимал ПСВ. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Авторами голов стали нападающий Луис Феллипе, защитник Жереми Матьё и хавбек Бруну Фернандеш, оформивший дубль.
В другом матче 5-го тура «Русенборг» принимал ЛАСК. Встреча состоялась в Тронхейме на стадионе «Леркендал» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе ЛАСКа по одному мячу забили хавбеки Томас Гойгингер и Доминик Фризер. Автором единственного гола «Русенборга» стал форвард Бьёрн Йонсен.
Турнирная таблица группы D Лиги Европы
1. Спортинг — 12 очков
2. ЛАСК — 10
3. ПСВ — 7
4. «Русенборг» — 0.
Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».
Лига Европы. Группа D. 5-й тур
28 ноября 2019, четверг. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 0
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Феллипе – 9' 2:0 Фернандеш – 15' 3:0 Матьё – 42' 4:0 Фернандеш – 64' (пен)
Лига Европы. Группа D. 5-й тур
28 ноября 2019, четверг. 23:00 МСК
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
Окончен
1 : 2
ЛАСК
Линц, Австрия
0:1 Гойгингер – 20' 1:1 Йонсен – 45' 1:2 Фризер – 54'
ЦСКА и «Локомотив» полетят в Испанию туристами. Шансов на выход из группы нет
Гол Чалова – единственная хорошая новость для «армейцев».
- 29 ноября 2019
-
01:21
-
01:03
-
00:56
-
00:55
-
00:55
-
00:49
-
00:37
-
00:15
-
00:12
- 28 ноября 2019
-
23:44
-
23:33
-
23:30
-
23:26
-
23:18
-
23:15
-
23:08
-
23:01
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:46
-
22:45
-
22:30
-
22:28
-
22:25
-
22:18
-
22:16
-
22:13
-
21:55
-
21:52
-
21:25
-
21:13
-
21:02
-
20:44
-
20:40
Партнерский контент