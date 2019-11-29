Гнев Акинфеева, боль Чалова и розовые гетры судьи. Фото матча ЦСКА — «Лудогорец»

28 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» со счётом 1:1.
Счёт был открыт в середине второго тайма — на 66-й минуте автором забитого мяча стал Клаудиу Кешерю, которому ассистировал Кристалдо Вандерсон. На 75-й минуте российский клуб восстановил равновесие благодаря голу Фёдора Чалова с передачи Ильзата Ахметова.
«Лудогорец», набрав семь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы Н. ЦСКА (2) — на 4-м месте. Российский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф.
В заключительном туре ЦСКА на выезде сыграет с «Эспаньолом», а «Лудогорец» дома встретится с «Ференцварошем». Матчи состоятся 12 декабря.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Лудогорец» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.
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