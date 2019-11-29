Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гнев Акинфеева, боль Чалова и розовые гетры судьи. Фото матча ЦСКА — «Лудогорец»

Игорь Акинфеев
Гнев Акинфеева, боль Чалова и розовые гетры судьи. Фото матча ЦСКА — «Лудогорец»
Футбол / Лига Европы 0

28 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» со счётом 1:1.

Счёт был открыт в середине второго тайма — на 66-й минуте автором забитого мяча стал Клаудиу Кешерю, которому ассистировал Кристалдо Вандерсон. На 75-й минуте российский клуб восстановил равновесие благодаря голу Фёдора Чалова с передачи Ильзата Ахметова.

«Лудогорец», набрав семь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы Н. ЦСКА (2) — на 4-м месте. Российский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф.

В заключительном туре ЦСКА на выезде сыграет с «Эспаньолом», а «Лудогорец» дома встретится с «Ференцварошем». Матчи состоятся 12 декабря.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Лудогорец» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019