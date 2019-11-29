Вильена: выйти из группы для «Краснодара» не такая уж и трудная задача

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со швейцарским «Базелем» (1:0).
«Игра могла сложиться легче, реализуй мы свои моменты в первом тайме. Не получилось, поэтому некая нервозность присутствовала вплоть до финального свистка. Мы очень сильно хотели победить, поэтому приходилось бороться за каждый мяч, действовать агрессивно. Теперь нужно забыть матч с «Базелем» и усердно готовиться к «Хетафе». Нам нужно настроиться как следует и показать свой лучший футбол. Думаю, выйти из группы для нас не такая уж и трудная задача», — приводит слова Вильены пресс-служба УЕФА.
В заключительном, 6-м туре группового этапа «Краснодар» на выезде сыграет с «Хетафе», а «Базель» дома примет «Трабзонспор». Оба матча состоятся 12 декабря.
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».
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