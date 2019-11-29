Ло Чельсо: «Тоттенхэму» потребуется время, чтобы принять идеи и тактику Моуринью

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Джовани Ло Чельсо поделился мнением о назначении на пост главного тренера «шпор» Жозе Моуринью.



«Команде требуется время, чтобы учесть все новые идеи. Смена главного тренера влечёт за собой новые способы работы, новые методы, новые идеи. Главное, этот период начался с победы, и это вселяет уверенность не только игрокам, но и тренерскому штабу.

Я думаю, что потребуется время, чтобы действительно принять новые идеи и тактику, но полагаю, что у «Тоттенхэма» всё хорошо, и это радует», — приводит слова Ло Чельсо Sky Sports.

Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года. Ранее он дважды работал в «Челси», который три раза приводил к чемпионскому титулу АПЛ (2005, 2006, 2015). Также Жозе тренировал «Порту», «Интер» и «Реал».

О назначении Моуринью на пост главного тренера «Тоттенхэма» было объявлено 20 ноября. Днём ранее лондонский клуб отправил в отставку предыдущего наставника команды Маурисио Почеттино, возглавлявшего «шпор» с сезона-2014/15.