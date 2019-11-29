Португалия вновь увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

После окончания матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы Португалия ещё больше увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

В Лиге чемпионов российский «Локомотив» уступил «Байеру» (0:2), а «Зенит» одержал победу над «Лионом» (2:0). «Бенфика» в свою очередь в ЛЧ сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (2:2).

В Лиге Европы от России выступают ЦСКА и «Краснодар». «Армейцы» в 5-м туре сыграли вничью с «Лудогорцем» (1:1), а «Краснодар» обыграл «Базель» (1:0). Что касается португальских клубов в Лиге Европы, то в пятом туре «Порту» обыграл «Янг Бойз» (2:1), «Спортинг» разгромил «ПСВ» (4:0), «Брага» сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» (3:3), а «Витория Гимарайнш» свела к ничьей матч со «Стандартом» (1:1).

Таким образом, Португалия увеличила отрыв от России до 2,033 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Испания — 93,426

2. Англия — 82,033

3. Германия — 65,355

4. Италия — 63,367

5. Франция — 53,582

6. Португалия— 47,249

7. Россия — 45,216

Рейтинг страны определяется как сумма коэффициентов страны за последние пять сезонов. Итоговое место в этом рейтинге определяет представительство страны в еврокубках через сезон.