Влашич – о матче с «Арсеналом»: в такой ситуации испытываешь большое давление

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Арсеналом» в 18-м туре чемпионата России.
«Всегда непросто играть против такой команды, как «Арсенал». Но нам нужно выигрывать этот матч, как и все оставшиеся до перерыва. Сейчас каждое очко очень важно для нас. Все команды в верхней части турнирной таблицы идут плотно, и любая осечка может быть чувствительной. Конечно, находясь в такой ситуации, испытываешь большое давление. Мы понимаем, что должны побеждать в каждом матче, нельзя засыпать, потому что в этот момент другие команды легко могут обойти нас. А мы не можем этого допустить», — проводят слова Влашича «Известия».
Матч между ЦСКА и «Арсеналом» состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 2 декабря. Стартовый свисток прозвучит 19:30 мск.
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