Московские клубы второй год подряд не сыграют в плей-офф еврокубков

Московские клубы вновь не сыграют в плей-офф еврокубков. По итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы стало известно, что клубы из Москвы не примут участия в весенней части еврокубков в нынешнем сезоне.

В Лиге чемпионов «Локомотив» проиграл «Байеру» (0:2) и лишился шансов даже на третье место в группе. ЦСКА в свою очередь сыграл вничью с «Лодогорцем» (1:1) в Лиге Европы и уже не поднимется выше четвёртой строчки в своей группе.

«Спартак» в августе этого года дважды уступил «Браге» и не смог выйти в групповой этап Лиги Европы.

Московские клубы не сыграют в весенней части еврокубков второй год подряд. В прошлом сезоне от России в плей-офф Лиги Европы выступали «Зенит» и «Краснодар». «Локомотив» и ЦСКА заняли последние места в своих группах в Лиге чемпионов.