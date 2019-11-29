Виллиан: я счастлив в «Челси» и хочу остаться, но ситуация в руках руководства

Нападающий «Челси» Виллиан заверил, что не собирается контактировать с другими клубами в январе, несмотря на то что его будущее в клубе остаётся неопределённым.
Нынешнее соглашение бразильца истекает в конце сезона-2019/20, однако сам игрок намерен остаться в Лондоне и ждёт от «Челси» предложения пролонгировать контракт.
«Я не собираюсь разговаривать с другими клубами, ведь как минимум у меня есть контракт с командой до конца года. Я — игрок «Челси», и клуб знает, что я хотел бы остаться здесь, я счастлив тут. Но ситуация находится не в моих руках, а в руках руководства. Они знают, что я хочу, поэтому нужно ждать их решения», — приводит слова Виллиана Daily Mail.
31-летний бразилец принял участие в 210 матчах «Челси» в чемпионате Англии, забив 30 голов и отдав 36 результативных передач.
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