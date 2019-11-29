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Владельцы «Манчестер Сити» приобрели восьмой футбольный клуб

Владельцы «Манчестер Сити» приобрели восьмой футбо
Владельцы «Манчестер Сити» приобрели восьмой футбольный клуб
Футбол / Англия 0

Холдинговая компания City Football Group на своём сайте сообщила, что согласовала сделку о приобретении контрольного пакета акций (65%) индийского футбольного клуба «Мумбаи Сити».

«Мумбаи Сити» станет восьмым клубом City Football Group. В собственности компании уже находятся «Манчестер Сити» (Англия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Иокогама Ф. Маринос» (Япония), «Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания) и «Сычуань Цзюню» (Китай).

«Мумбаи Сити» выступает в индийской Суперлиге. В нынешнем сезоне команда занимает седьмое место в таблице турнира. В 5 матчах «Мумбаи» одержал 1 победу, 2 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения.

City Football Group принадлежит компании Abu Dhabi United Group, владельцем которой является член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби Мансур ибн Зайд Аль Нахайян.

Источник: «Манчестер Сити» не будет исключён из Лиги чемпионов за нарушения ФФП
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