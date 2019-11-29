Мане: не «ныряю», чтобы извлечь выгоду из какого-либо эпизода в матчах

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане ответил на комментарии, обвиняющие его в «нырянии» в матче 5-го группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1).
«Да, я думаю, что в одном из моментов был пенальти. Я не «нырял». Я всегда говорил, что я не тот игрок, который будет «нырять», чтобы извлечь какую-то выгоду из эпизода. Иногда мне везло, и я зарабатывал пенальти, но в этот раз арбитр не назначил пенальти, но хочу сказать, что я не «нырял» в том моменте», — приводит слова Мане Liverpool Echo.
В этом сезоне Лиги чемпионов Садио Мане принял участие в 5 матчах, в которых забил 2 гола и не отметился результативными передачами. «Ливерпуль» занимает первое место в группе Е, набрав 10 очков в 9 турах. «Наполи» располагается на втором месте, имея в активе на одно очко меньше.
- 29 ноября 2019
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