Джеррард: мне нравится Месси, но ван Дейк заслужил «Золотой мяч»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне возглавляющий шотландский клуб «Рейнджерс», ответил на вопрос, должен ли защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк получить «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

«Да, сто процентов. Я, безусловно, являюсь одним из главных фанатов Лионеля Месси. Мне нравится этот футболист. У него неприличное количество голов и результативных передач. Я определённо среди почитателей Месси.

Но если говорить о стабильности одного игрока в течение года, который выиграл Лигу чемпионов и абсолютно безупречен в каждом матче, это означает, что он заслуживает получить «Золотой мяч», — приводит слова Джеррарда Goal.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 2 декабря в Париже.