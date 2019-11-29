«Арсенал» может назначить Юнгберга в случае отставки Эмери

Помощник главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери Фредрик Юнгберг может возглавить клуб в случае увольнения испанского специалиста. Об этом сообщает The Тimes.

После проигранного «канонирами» матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:2) подогрелись слухи о возможном увольнении Эмери с поста главного тренера лондонской команды. Клуб выдал худшую серию за последние 27 лет, не одержав победу в семи последних матчах.

На пост главного тренера клуб рассматривает Массимилиано Аллегри и наставника «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту. Ранее появилась информация, что будущее Унаи Эмери будет определено в ближайшее время.

Следующий матч «Арсенал» проведёт в чемпионате Англии с «Норвичем» в гостях. Лондонский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков в 13 турах.