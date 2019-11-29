«Арсенал» может назначить Юнгберга в случае отставки Эмери

Помощник главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери Фредрик Юнгберг может возглавить клуб в случае увольнения испанского специалиста. Об этом сообщает The Тimes.
После проигранного «канонирами» матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:2) подогрелись слухи о возможном увольнении Эмери с поста главного тренера лондонской команды. Клуб выдал худшую серию за последние 27 лет, не одержав победу в семи последних матчах.
На пост главного тренера клуб рассматривает Массимилиано Аллегри и наставника «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту. Ранее появилась информация, что будущее Унаи Эмери будет определено в ближайшее время.
Следующий матч «Арсенал» проведёт в чемпионате Англии с «Норвичем» в гостях. Лондонский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков в 13 турах.
- 29 ноября 2019
-
13:35
-
13:18
-
13:13
-
13:13
-
12:58
-
12:48
-
12:46
-
12:19
-
12:05
-
12:03
-
11:25
-
11:07
-
10:58
-
10:43
-
10:30
-
10:15
-
09:58
-
09:54
-
09:26
-
09:25
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:29
-
07:57
-
06:54
-
06:10
-
04:47
-
04:36
-
03:58
-
03:48
-
03:26
-
02:59
-
02:41