Все игроки «Спартака», кроме Гулиева, тренируются в общей группе

Московский «Спартак» в эти минуты проводит тренировку перед выездным матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

В общей группе занимаются все футболисты красно-белых, кроме полузащитника Аяза Гулиева. Вместе с командой тренируется хавбек «Спартака-2» Дмитрий Маркитесов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Видео доступно на «Чемпионате».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В активе команды Сергея Семака 39 очков. «Спартак» (22) занимает шестое место.

Посмотреть календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».