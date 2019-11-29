Все игроки «Спартака», кроме Гулиева, тренируются в общей группе
Московский «Спартак» в эти минуты проводит тренировку перед выездным матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
В общей группе занимаются все футболисты красно-белых, кроме полузащитника Аяза Гулиева. Вместе с командой тренируется хавбек «Спартака-2» Дмитрий Маркитесов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Видео доступно на «Чемпионате».
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В активе команды Сергея Семака 39 очков. «Спартак» (22) занимает шестое место.
Посмотреть календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».
Орлов: «Зенит» в 17 раз сильнее «Спартака»
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