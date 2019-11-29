Эмери, скорее всего, будет сегодня уволен из «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери находится на грани отставки со своей должности.



По информации The Athletic, скорее всего, об увольнении испанского специалиста из английского клуба будет объявлено сегодня, 29 ноября.



В последнем матче, который состоялся накануне, 28 ноября, в Лондоне, «Арсенал» потерпел поражение от «Айнтрахта» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы со счётом 1:2. При этом «канониры» остались на первом месте в своём квартете и имеют хорошие шансы на выход в плей-офф турнира.



Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет. В первой кампании под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где проиграли «Челси».



После 13 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Англии «Арсенал» располагается на восьмой строчке в таблице.

Все ненавидят Эмери. Его отставки ждут даже игроки Фанаты «Арсенала» готовят баннеры «EmeryOut» на ближайший матч Лиги Европы.