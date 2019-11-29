Восстановление Дембеле может затянуться на три месяца из-за операции

Восстановление нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле после травмы может затянуться на более долгое время, чем ожидалось изначально.



Как сообщает AS, 22-летнему футболисту, получившему разрыв мышц на правой ноге во встрече 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1), может потребоваться операция. Если хирургическое вмешательство будет проведено, то восстановление француза займёт примерно три месяца.



Напомним, в нынешнем сезоне Усман получил уже три мышечных повреждения. За время в «Барселоне» у него их восемь.



В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 5 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 1 гол, а также получил 1 жёлтую и 1 красную карточку. «Барселона» после 13 туров занимает первое место в турнирной таблице первенства.

Дембеле из-за травмы не сыграет в 2019 году и пропустит матч с «Реалом»