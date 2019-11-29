Владелец «Арсенала» Кронке прокомментировал увольнение Эмери

Владелец «Арсенала» Стэн Кронке прокомментировал увольнение главного тренера команды Унаи Эмери.

«Мы искренне благодарим Унаи и его коллег, не жалевших сил, чтобы вернуть клуб на тот уровень, на котором мы все его хотим видеть. Мы желаем Унаи и его помощникам только успеха в будущем», — приводит слова Кронке официальный сайт «Арсенала».

Эмери возглавил «Арсенал» в сезоне-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, который работал в клубе более 20 лет. В первом сезоне под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где уступили «Челси».



В нынешнем сезоне Премьер-лиги «Арсенал» располагается на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 18 очков в 13 матчах.