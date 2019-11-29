Владелец «Арсенала» Кронке прокомментировал увольнение Эмери

Владелец «Арсенала» Стэн Кронке прокомментировал увольнение главного тренера команды Унаи Эмери.
«Мы искренне благодарим Унаи и его коллег, не жалевших сил, чтобы вернуть клуб на тот уровень, на котором мы все его хотим видеть. Мы желаем Унаи и его помощникам только успеха в будущем», — приводит слова Кронке официальный сайт «Арсенала».
Эмери возглавил «Арсенал» в сезоне-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, который работал в клубе более 20 лет. В первом сезоне под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где уступили «Челси».
В нынешнем сезоне Премьер-лиги «Арсенал» располагается на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 18 очков в 13 матчах.
- 29 ноября 2019
-
15:08
-
15:06
-
15:04
-
15:00
-
14:40
-
14:25
-
14:09
-
14:08
-
14:01
-
13:59
-
13:57
-
13:42
-
13:42
-
13:35
-
13:18
-
13:13
-
13:13
-
12:58
-
12:48
-
12:46
-
12:19
-
12:05
-
12:03
-
11:25
-
11:07
-
10:58
-
10:43
-
10:30
-
10:15
-
09:58
-
09:54
-
09:26
-
09:25
-
09:15
-
09:10