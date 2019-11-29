Семак: наибольшую тревогу вызывает состояние Жиркова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о проблемах команды в преддверии матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», который состоится послезавтра, 1 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00 мск.



«Для нас самое важное — восстановить силы после непростого матча Лиги чемпионов, отдохнуть физически и эмоционально, чтобы сыграть ещё один очень сложный и тяжёлый для нас матч. Ну и, понятно, долечить или залечить те повреждения, что есть у наших игроков.



Чьё состояние вызывает наибольшую тревогу? Наибольшую — состояние Жиркова на данном этапе. Есть ещё несколько игроков, которые долечивают или залечивают свои травмы. В этом плане есть над чем подумать. К сожалению, возможны изменения», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».