Тедеско прокомментировал слова Дзюбы о войне между «Спартаком» и «Зенитом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы о предстоящем матче команд. Говоря о важности встречи, 31-летний форвард сказал: «Впереди война».
«Дзюба сказал, что этот матч – война? Это хорошо, что соперники настроены так горячо. Мы тоже горячо настроены на все матчи. Я считаю, что нужно быть в игре от первой до последней минуты, концентрация должна быть тотальной», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Спартак» состоится 1 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00 мск.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Дзюба сказал, что матч «Зенита» и «Спартака» — это война. Согласны?
Спросили у гендиректора «Зенита», бывших игроков и болельщиков команд.
- 29 ноября 2019
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