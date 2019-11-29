Тедеско прокомментировал слова Дзюбы о войне между «Спартаком» и «Зенитом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы о предстоящем матче команд. Говоря о важности встречи, 31-летний форвард сказал: «Впереди война».



«Дзюба сказал, что этот матч – война? Это хорошо, что соперники настроены так горячо. Мы тоже горячо настроены на все матчи. Я считаю, что нужно быть в игре от первой до последней минуты, концентрация должна быть тотальной», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Спартак» состоится 1 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00 мск.



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Дзюба сказал, что матч «Зенита» и «Спартака» — это война. Согласны? Спросили у гендиректора «Зенита», бывших игроков и болельщиков команд.