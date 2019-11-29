Тедеско: «Зенит» и «Краснодар»? Рад, что клубы из России выигрывают в еврокубках

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о выступлении российских клубов на еврокубковой арене и рассказал, следит ли за другими видами спорта.
«Что касается матчей российских команд в еврокубках, то я смотрел обзор матча «Краснодара» и полностью матч «Зенита» с «Лионом». Команда показала хороший футбол, соперник был непростой, и игра была сложной. Я рад, что российские команды выигрывают в еврокубках. Эти очки идут на пользу стране.
Слежу ли я за хоккеем? Если бы я сказал, что фанат хоккея, это была бы ложь. В Италии и Германии футбол — это основной вид спорта. Тем не менее, если меня пригласят на хоккейный матч, с удовольствием схожу. Это интересно, и там можно многому научиться. Надеюсь, меня не депортируют из страны за то, что я назвал эту игру «хоккей на льду», а не просто «хоккей», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 29 ноября 2019
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