Павлюченко: Леви сказал мне: «Если бы ты был мой сын, я бы тебе дал по заднице»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал, как президент клуба Дэниэл Леви приезжал лично к нему домой и уговаривал остаться в команде.
«Я хотел уйти из «Тоттенхэма», потому что хотел играть, и мы с агентом вели разговоры о моей продаже. Я настроился уезжать, был интерес «Локомотива». Гарри Реднаппу было уже всё равно, останусь ли я в команде. И однажды мне звонит агент и говорит, что Леви хочет приехать ко мне домой и пообщаться.
Назначили время, стук в дверь. Сели с женой и агентом. Я ему всё высказал, что хочу уехать, ведь я не играю и меня это не устраивает. Он меня долго и внимательно слушал и сказал: «Ром, знаешь, что? Я никогда ни к кому лично не приезжал домой, и я хочу, чтобы ты таких вещей не говорил. Если бы ты был мой сын, я бы тебе сейчас как дал по заднице. Я не понимаю, как можно президенту «Тоттенхэма» говорить, что я хочу уехать из Англии в Россию играть в футбол, я этого не понимаю».
Но, уехав в Россию, спустя некоторое время я пожалел, что не вернулся снова в Европу», — сказал Павлюченко на YouTube-канале Тимура Журавеля.
- 29 ноября 2019
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