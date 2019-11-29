Форвард «Зенита» Малком тренируется с бразильским клубом «Коринтианс»

Представители «Зенита» сообщили, что нападающий Малком, восстанавливающийся после травмы, работает в расположении бразильского клуба «Коринтианс».
«Малком продолжает восстанавливаться. «Зенит» направил его в Бразилию, где он тренируется по индивидуальной программе», — заявили в пресс-службе «Зенита» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Напомним, у Малкома было диагностировано повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. Также эту травму можно назвать как повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.
22-летний форвард перешёл в петербургский клуб из «Барселоны» в летнее трансферное окно за € 40 млн. Из-за повреждения Малком не играет с августа. Изначально врачи предполагали, что восстановление займёт шесть недель.
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