На матч «Зенит» — «Спартак» продано 53 тыс. билетов

В «Зените» рассказали, как проходят продажи билетов на предстоящий матч с московским «Спартаком» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги.



«В настоящий момент на матч со «Спартаком» реализовано почти 53 тысячи билетов. В продаже ещё остаётся около 4000, но только за один сегодняшний день билеты купили больше 2000 человек», — заявили в пресс-службе «Зенита» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.



Матч «Зенит» – «Спартак» состоится послезавтра, 1 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ответственным за VAR назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

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