Видео: тренировка Головина и других игроков «Монако» перед матчем с «ПСЖ»
«Монако» проводит подготовку к матчу 15-го тура французской Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен», передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Сегодня, 29 ноября, команда провела тренировку. В занятиях также принял участие российский полузащитник монегасков Александр Головин.
Видео доступно на «Чемпионате».
Матч «Монако» – «ПСЖ» состоится послезавтра, 1 декабря, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.
После 14 туров «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1 с 33 очками в активе, на 8 очков опережая ближайшего преследователя в лице «Марселя». «Монако» (18) занимает 14-е место.
Турнирная таблица чемпионата Франции.
- 29 ноября 2019
-
16:24
-
16:16
-
15:53
-
15:48
-
15:46
-
15:36
-
15:25
-
15:24
-
15:16
-
15:08
-
15:06
-
15:04
-
15:00
-
14:40
-
14:25
-
14:09
-
14:08
-
14:01
-
13:59
-
13:57
-
13:42
-
13:42
-
13:35
-
13:18
-
13:13
-
13:13
-
12:58
-
12:48
-
12:46
-
12:19
-
12:05
-
12:03
-
11:25
-
11:07
-
10:58
Партнерский контент