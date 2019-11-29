Видео: тренировка Головина и других игроков «Монако» перед матчем с «ПСЖ»

«Монако» проводит подготовку к матчу 15-го тура французской Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен», передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Сегодня, 29 ноября, команда провела тренировку. В занятиях также принял участие российский полузащитник монегасков Александр Головин.

Видео доступно на «Чемпионате».



Матч «Монако» – «ПСЖ» состоится послезавтра, 1 декабря, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.



После 14 туров «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1 с 33 очками в активе, на 8 очков опережая ближайшего преследователя в лице «Марселя». «Монако» (18) занимает 14-е место.



Турнирная таблица чемпионата Франции.