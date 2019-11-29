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Головин: «Монако» заслуживает быть на 2-м или 3-м месте в чемпионате Франции

Головин: «Монако» заслуживает быть на 2-м или 3-м месте в чемпионате Франции
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мыслями о положении команды. После 14 туров монегаски занимают 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.

«Сейчас я чувствую себя как дома. Считаю, что должен помогать команде по максимуму – сам делать результат и добиваться вместе с «Монако» более высокого места. Мы заслуживаем второго-третьего места в чемпионате Франции, а не то, что есть сейчас.

Согласен с тренером – у меня бывают моменты, в которых я могу решать эпизод сам. Иногда случается, что я принимаю не то решение в концовке эпизода. Не знаю, с чем связано, может, с опытом. Но я буду улучшать этот момент, 100%. Я привык много бегать. Не думаю, что это связано со скоростью принятия решений. С трибуны всё может казаться легко и просто, но на поле всё сложнее. Так что я считаю, что много бегать – это неплохо», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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