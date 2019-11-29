Головин: «Монако» будет играть с «ПСЖ» на победу. У нас хорошие шансы

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о предстоящем матче с «Пари Сен-Жермен» в 15-м туре французской Лиги 1.
«Исход матча с «ПСЖ» ещё не решён. Мы выйдем играть на победу. Для нас важен каждый матч, и этот тоже. Да, в нашем чемпионате это самый сильный соперник, но я уверен, что у нас большие шансы добиться положительного результата. Нам надо больше обороняться, тогда будем пропускать меньше», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Матч «Монако» – «ПСЖ» состоится послезавтра, 1 декабря, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.
После 14 туров «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1 с 33 очками в активе, на 8 очков опережая ближайшего преследователя в лице «Марселя». «Монако» (18) занимает 14-е место.
- 29 ноября 2019
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