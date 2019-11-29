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Сульшер сравнил возвращение Погба с новым трансфером

Сульшер сравнил возвращение Погба с новым трансфером
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о возвращении полузащитника Поля Погба.

Француз не играл за клуб из-за травмы голеностопа, полученной в сентябре. Ранее появилась информация, что Погба больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед».

«Поль восстанавливается, и мы посмотрим, как быстро он наберёт форму и сможет принять участие в матче. Погба будет для нас как новый трансфер. Это будет сравнимо с подписанием мирового уровня, потому что он — невероятный полузащитник. Мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее. Сыграет ли он в воскресенье? Нет. Я не могу сейчас сказать. Давайте посмотрим, когда он начнёт тренироваться с нами», — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.

«Манчестер Юнайтед» проведёт матч с «Астон Виллой» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится 1 декабря.

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