Фабиньо повредил связки голеностопа. Восстановление займёт до двух месяцев

«Ливерпуль» на своём официальном сайте опубликовал информацию о травме полузащитника Фабиньо, полученной в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1).
По итогам углублённого медицинского обследования у бразильца было выявлено повреждение связок голеностопного сустава. Фабиньо точно не вернётся на поле в этом году и в ближайшее время приступит к восстановлению под присмотром врачей.
Как сообщает журналист Мелисса Редди в «Твиттере», 26-летнему хавбеку не потребуется хирургическое вмешательство, однако в строй он вернётся лишь через шесть-восемь недель.
В нынешнем сезоне Фабиньо забил 1 мяч и отдал 2 голевых паса в 19 встречах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Красные после 13 туров занимают первое место в таблице английской Премьер-лиги.
- 29 ноября 2019
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