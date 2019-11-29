«Ливерпуль» показал, как будет выглядеть стадион после реконструкции трибуны

«Ливерпуль» на своём официальном сайте поделился подробностями предстоящей реконструкции домашнего стадиона команды «Энфилд».



Реконструкция затронет трибуну Anfield Road, расположенную за воротами напротив знаменитой фанатской трибуны Kop. Клуб планирует увеличить количество мест на ней на 7000, в результате чего общая вместительность стадиона превысит 61 тыс. зрителей. Ремонтные работы начнутся не ранее 2020 года.

Фото: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»

Фото: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»

После 13 туров «Ливерпуль», набрав 37 очков, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и опережает ближайшего преследователя, «Лестер Сити», на 8 очков. В следующем туре красным предстоит на своём поле сыграть с «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч состоится завтра, 30 ноября.