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10 игроков «Сочи» оказались в лазарете. Клуб отменил пятничную тренировку

10 игроков «Сочи» оказались в лазарете. Клуб отменил пятничную тренировку
Футбол / РПЛ 0

Сразу 10 игроков «Сочи» подхватили вирус инфекционной ангины, сообщается в «твиттере» клуба.

«За два дня до игры с «Оренбургом» тренировку команды пришлось отменить. По заключению клубных докторов, команду подкосил вирус инфекционной ангины. В лазарете команды с подобным диагнозом оказались 10 полевых футболистов», — сказано в заявлении пресс-службы «Сочи».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Сочи» занимает последнее, 16-е место. В активе команды 14 очков после 17 туров. Матч с «Оренбургом» состоится 1 декабря. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 14:00 мск. До зимнего перерыва «Сочи» также дома сыграет с «Рубином». Дата проведения матча — 8 декабря.

Календарь Российской Премьер-Лиги.

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