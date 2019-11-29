Экс-игрок «Арсенала»: нам подослали моделей, чтобы утомить перед матчем с «Локо»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Паскаль Сиган рассказал, как перед матчем Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» в сезоне-2003/04 в отель, где остановилась его команда, были подосланы девушки модельной внешности.

«Когда мы прибыли в гостиницу в Москве, нас уже ждали 10 русских моделей, которые сидели перед баром. Позже они объяснили нам, что прибыли туда, чтобы попытаться утомить нас перед игрой. Мы не проиграли тот матч, и, если я правильно помню, никто из игроков не оказался настолько глуп, чтобы попасть в эту ловушку», — приводит слова Сигана La Voix du Nord.

Вместе с «Арсеналом» и «Локомотивом» в одной группе Лиги чемпионов сезона-2003/04 выступали киевское «Динамо» и «Интер». Матч между «железнодорожниками» и «канонирами» в Москве завершился со счётом 0:0. В 1/8 финала турнира вышли «Арсенал» (с 1-го места) и «Локомотив» (со 2-го места).