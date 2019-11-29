Березовский: логичнее было сыграть в Уфе летом. Сыграли осенью — и все слегли
Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский высказался об эпидемии инфекционной ангины, из-за которой сразу 10 его подопечных оказались в лазарете.
«Наверное, толчок (болезни. – Прим. «Чемпионата») дал матч с «Уфой». Нужно в таких эпизодах делать так, чтобы лига сама назначала матчи, а не спрашивала желание у клубов. Логичнее было бы летом сыграть в Уфе, а осенью – в Сочи. Надо разумно подходить к этому моменту, можно даже в приказном порядке. А сейчас сыграли осенью в Уфе – и все слегли.
Все отдались по максимуму, плюс самолёт. Я точно не знаю, как это работает. У меня тоже организм ослаблен, но температуры нет», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Березовский — о болезни игроков «Сочи»: надеюсь, чудом выберемся из ситуации
- 29 ноября 2019
-
19:31
-
19:11
-
19:06
-
18:58
-
18:45
-
18:44
-
18:43
-
18:31
-
18:19
-
18:19
-
18:03
-
17:53
-
17:44
-
17:35
-
17:29
-
17:12
-
16:58
-
16:48
-
16:24
-
16:16
-
15:53
-
15:48
-
15:46
-
15:36
-
15:25
-
15:24
-
15:16
-
15:08
-
15:06
-
15:04
-
15:00
-
14:40
-
14:25
-
14:09
-
14:08
Партнерский контент