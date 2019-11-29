Березовский: логичнее было сыграть в Уфе летом. Сыграли осенью — и все слегли

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский высказался об эпидемии инфекционной ангины, из-за которой сразу 10 его подопечных оказались в лазарете.



«Наверное, толчок (болезни. – Прим. «Чемпионата») дал матч с «Уфой». Нужно в таких эпизодах делать так, чтобы лига сама назначала матчи, а не спрашивала желание у клубов. Логичнее было бы летом сыграть в Уфе, а осенью – в Сочи. Надо разумно подходить к этому моменту, можно даже в приказном порядке. А сейчас сыграли осенью в Уфе – и все слегли.



Все отдались по максимуму, плюс самолёт. Я точно не знаю, как это работает. У меня тоже организм ослаблен, но температуры нет», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Березовский — о болезни игроков «Сочи»: надеюсь, чудом выберемся из ситуации