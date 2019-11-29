Агент Мевли: Миха тоже заболел, уже четвёртый день с температурой

Евгений Новиков, агент защитника «Сочи» Михи Мевли, сообщил, что его клиент оказался в числе игроков своего клуба, которые заболели ангиной.

«Миха тоже находится в числе заболевших игроков, уже четвёртый день лежит с температурой. Будет ли он играть с „Оренбургом“? Это будет известно завтра. Но то, что игроки заболели чем-то вроде гриппа, — правда, больше 10 игроков. Все они заболели после игры с „Уфой“. Что касается его травмы голеностопа, травму залечили», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В текущем сезоне Мевля принял участие в 8 матчах чемпионата России. На его счету 1 забитый мяч и 1 автогол.

В турнирной таблице РПЛ «Сочи» занимает последнее, 16-е место. В 17 матчах команда набрала 14 очков. В следующем туре «Сочи» на своём поле встретится с «Оренбургом». Матч состоится 1 декабря.

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