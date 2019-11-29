Клопп: новость о Фабиньо — абсолютно дурная, не могу сказать ничего хорошего

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травме связок голеностопа у полузащитника Фабиньо, из-за которой тот выбыл на срок от шести до восьми недель.



«Это абсолютно дурная новость, не могу сказать об этом ничего хорошего. Пока мы не уверены насчёт сроков восстановления, но уже ясно, что он не сыграет в рождественский период. Ему понадобится время.



Травма Фабиньо была моей главной проблемой после матча с «Наполи». У нас есть способы решить эту проблему, мы можем и вынуждены заменить его. Теперь мы хотим, чтобы он вернулся в строй как можно скорее. Мы не единственная команда, в которой есть травмированные игроки, так что нам нужно как-то справиться с этим», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Фабиньо повредил связки голеностопа. Восстановление займёт до двух месяцев