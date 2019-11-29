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Подруга экс-игрока сборной Аргентины показала следы избиения партнёром

Подруга экс-игрока сборной Аргентины показала следы избиения партнёром
Футбол / Южная Америка 0

Морелья Де Лас Эрас, подруга форварда «Расинга» Хонатана Кристальдо, продемонстрировала следы избиения своим партнёром.

Как сообщает Buenos Aires Times, девушка уже обратилась в полицию из-за случившегося. По её словам, инцидент случился в минувшее воскресенье у них дома. Футболист, не сказав ни слова, подошёл к ней и ударил рукой по лицу. После этого он покинул дом. Де Лас Эрас была нанесена незначительная травма.

На следующей неделе 30-летний нападающий будет давать показания в полиции. В «Расинге» сообщили, что игрок продолжает готовиться в составе команды к матчу 15-го тура чемпионата Аргентины с «Дефенсой».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В составе сборной Аргентины Кристальдо сыграл 1 матч. Ранее он также выступал за «Велес Сарсфилд», харьковский «Металлист», «Болонью», «Палмейрас», «Крус Асуль» и «Монтеррей».

Отметим, что Де Лас Эрас и Кристальдо воспитывают двоих детей.

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