Экс-полузащитник ЦСКА и «Ливерпуля» Марк Гонсалес объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Чили Марк Гонсалес, известный по выступлениям за «Ливерпуль» и ЦСКА, в своём «инстаграме» объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.
«Привет, друзья! Я на «Энфилде», стадионе «Ливерпуля», – очень особенном месте для меня и многих других людей. Я не мог найти лучшего места и момента, чтобы официально объявить о завершении карьеры футболиста. В определённый момент я раскрою подробности, но сейчас хочу лишь поблагодарить вас за поддержку в течение всех этих лет. Огромное, огромное спасибо!» — написал Гонсалес.
Гонсалес начинал карьеру на родине в 2002 году, а спустя два года перебрался в Европу, где в дальнейшем защищал цвета «Альбасете», «Ливерпуля», «Реала Сосьедад» и «Бетиса», а с 2009 по 2014 год выступал за ЦСКА. Затем хавбек вернулся в Чили и впоследствии играл только в Южной Америке.
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