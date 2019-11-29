Главный врач «Сочи» рассказал о состоянии заболевших футболистов
Главный врач «Сочи» Александр Линский поделился подробностями состояния футболистов, оказавшихся в лазарете из-за эпидемии инфекционной ангины.
«У 10 человек симптомы острого тонзиллита с повышением температуры до показателей от 38 до 39,5 градусов. Боль в горле, головная боль, слабость в мышцах, отсутствие аппетита. У нескольких человек кашель и симптомы бронхита.
На следующий день после возвращения из Уфы была восстановительная тренировка. Первые жалобы на здоровье поступили от игроков в выходной день. В первый день четыре человека, во второй день ещё пять. Сейчас ребята изолированы, проводится лечение. О сроках восстановления говорить рано», — сказал Линский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
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- 29 ноября 2019
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