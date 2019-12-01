«Зенит» — «Спартак»: статистика встреч

Сегодня, 1 декабря, состоится матч «Зенит» — «Спартак». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00 мск.
В чемпионатах России и СССР команды встречались 51 раз. Преимущество по количеству побед (19) — на стороне сине-бело-голубых. Красно-белые выигрывали в 18 случаях. Ещё в 14 матчах соперники не выявили победителя. «Зенит» смог поразить ворота «Спартака» 83 раза, при этом пропустив в 75 случаях. Самая крупная победа красно-белых в этом противостоянии — со счётом 4:0, сине-бело-голубых — 5:0.
В матче первого круга нынешнего розыгрыша РПЛ, который состоялся на стадионе «Открытие Арена» в Москве 1 сентября, победу одержал «Зенит» — 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Юрий Жирков.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Расписание матчей. Статистика игроков.
- 1 декабря 2019
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17:17
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17:13
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17:00
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16:58
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16:48
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16:36
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16:26
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16:23
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16:21
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16:07
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16:00
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15:56
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15:46
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15:32
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15:21
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15:20
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15:07
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15:00
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14:57
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14:40
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14:32
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14:26
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14:24
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14:00
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13:52
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13:47
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13:33
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13:19
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13:02
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13:00
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13:00
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12:33
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12:29
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12:18
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12:05