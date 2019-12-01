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«Зенит» — «Спартак»: статистика встреч

«Зенит» — «Спартак»: статистика встреч
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 1 декабря, состоится матч «Зенит» — «Спартак». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00 мск.

В чемпионатах России и СССР команды встречались 51 раз. Преимущество по количеству побед (19) — на стороне сине-бело-голубых. Красно-белые выигрывали в 18 случаях. Ещё в 14 матчах соперники не выявили победителя. «Зенит» смог поразить ворота «Спартака» 83 раза, при этом пропустив в 75 случаях. Самая крупная победа красно-белых в этом противостоянии — со счётом 4:0, сине-бело-голубых — 5:0.

В матче первого круга нынешнего розыгрыша РПЛ, который состоялся на стадионе «Открытие Арена» в Москве 1 сентября, победу одержал «Зенит» — 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Юрий Жирков.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Расписание матчей. Статистика игроков.

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