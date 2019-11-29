Юнгберг: сделаю всё в «Арсенале», чтобы люди снова заулыбались

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Фредрик Юнгберг прокомментировал своё назначение на пост исполняющего обязанности главного тренера «канониров».

«Сколько бы мне ни пришлось руководить «Арсеналом», я сделаю всё, чтобы люди снова заулыбались. У нас впереди несколько тяжёлых недель, и команда нуждается в вашей поддержке. Приступим к работе!» — написал 42-летний швед на своей странице в «Твиттере».

Ранее «Арсенал» возглавлял Унаи Эмери. Сегодня, 29 ноября, руководство клуба приняло решение уволить испанского специалиста.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает восьмое место. В Лиге Европы «канониры» возглавляют группу F.

Юнгберг играл за «Арсенал» 1998 по 2007 год. Летом 2019-го бывший хавбек начал работать в штабе Эмери.