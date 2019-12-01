«Зенит» — «Спартак»: история встреч
Сегодня, 1 декабря, состоится матч «Зенит» — «Спартак». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00 мск.
В чемпионатах России и СССР команды встречались 51 раз. Преимущество по количеству побед (19) — на стороне сине-бело-голубых. Красно-белые побеждали в 18 случаях. Ещё в 14 матчах соперники не выявили победителя.
Обслужит сегодняшнюю встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова, в роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин (Владимир) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Павел Кукуян (Сочи).
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Расписание матчей. Статистика игроков.
- 1 декабря 2019
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