Автобус с нигерийской командой был обстрелян грабителями, есть тяжело раненные

Автобус с игроками нигерийского клуба «Ифеани Убах» был атакован грабителями, сообщает Completesportsnigeria.

Согласно информации источника, инцидент случился сегодня, 29 ноября, около 13:30 по местному времени в штате Коги. Команда направлялась на матч 6-го тура чемпионата Нигерии с «Джигава Голден Старс». Недалеко от населённого пункта Локоджи автобус подвергся вооружённому нападению грабителей. В результате атаки огнестрельное ранение было нанесено водителю, несколько футболистов и членов тренерского штаба получили тяжёлые ранения. В настоящее время пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Олайинки Самуэля.

В своём заявлении «Ифеани Убах» призвал руководство страны и Федерацию футбола Нигерии обеспечить надлежащую безопасность на дорогах, так как большинство команд отправляются на матчи на автобусах.