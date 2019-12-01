«Зенит» — «Спартак»: прямой эфир начнётся в 19:00

Сегодня, 1 декабря, состоится матч «Зенит» — «Спартак». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова, в роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин (Владимир) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Павел Кукуян (Сочи).



В матче первого круга, который состоялся на стадионе «Открытие Арена» в Москве 1 сентября, победу одержал «Зенит» — 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Юрий Жирков.



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Расписание матчей. Статистика игроков.