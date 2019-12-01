«Зенит» — «Спартак»: прямая видеотрансляция начнётся в 19:00
Сегодня, 1 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервным рефери выступит Павел Кукуян (Сочи).
В матче первого круга, который состоялся 1 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве, победу со счётом 1:0 одержали сине-бело-голубые. Автором гола стал полузащитник Юрий Жирков.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Расписание матчей. Статистика игроков.
- 1 декабря 2019
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