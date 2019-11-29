«Оренбург» готов перенести матч РПЛ из-за массового заболевания игроков «Сочи»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что клуб готов перенести матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» из-за массового заболевания игроков у команды соперников. Встреча должна состояться 1 декабря на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 14:00 мск.

«Я переговорил с главным тренером, мы обсудили ситуацию. Раз у них ослабленный состав, то нет смысла сейчас играть. Всё зависит от „Сочи“. Если они скажут, что лучше перенести эту встречу, то мы готовы пойти навстречу.

Пока ни с кем не обсуждали этот вопрос, на нас пока ещё никто не выходил. Мы только с тренером переговорили. Мы понимаем эту ситуацию, каждый клуб может оказаться в таком положении. Думаю, было бы правильно перенести эту встречу», — приводит слова Киеява ТАСС.

Календарь Российской Премьер-Лиги.