Пети: Неймар играет только за себя. Он гадит на «ПСЖ» и его болельщиков

Бывший игрок национальной команды Франции Эммануэль Пети раскритиковал нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Когда я выступал с Зинедином Зиданом и Юрием Джоркаеффом, я знал, что они могут решить исход матча в одиночку, поэтому мы мирились с тем, что они пренебрегают игрой в обороне. Мы просто выполняли свою работу, поскольку эти парни могли добыть для нас победу.

Но это не относится к Неймару. Этот парень играет за себя и только за себя. Поставьте себя на место игроков в раздевалке «ПСЖ», которые месяцами должны терпеть его прихоти. Неймар гадит на клуб и его болельщиков. Он их не уважает», — сказал Пети в интервью RMC Sport.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.