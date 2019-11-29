Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пети: Неймар играет только за себя. Он гадит на «ПСЖ» и его болельщиков

Пети: Неймар играет только за себя. Он гадит на «ПСЖ» и его болельщиков
Футбол / Франция 0

Бывший игрок национальной команды Франции Эммануэль Пети раскритиковал нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Когда я выступал с Зинедином Зиданом и Юрием Джоркаеффом, я знал, что они могут решить исход матча в одиночку, поэтому мы мирились с тем, что они пренебрегают игрой в обороне. Мы просто выполняли свою работу, поскольку эти парни могли добыть для нас победу.

Но это не относится к Неймару. Этот парень играет за себя и только за себя. Поставьте себя на место игроков в раздевалке «ПСЖ», которые месяцами должны терпеть его прихоти. Неймар гадит на клуб и его болельщиков. Он их не уважает», — сказал Пети в интервью RMC Sport.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Фанаты «Реала» встретили Неймара криками: «Уезжай в Барсу!»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019